Euro 2024: 'Dop Igp Campioni di Qualità', ecco spot con azzurri

Uno spot 'Dop Igp Campioni di Qualità' con Luciano Spalletti ed una 'cinquina' azzurra. Sarà presentato domani alle ore 12, presso Eataly Milano Smeraldo, in Piazza XXV Aprile 10 a Milano, con la partecipazione del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e realizzato in vista del Campionato Europeo dal Masaf in collaborazione con la Figc.

Girato a Coverciano con la partecipazione del Ct della Nazionale e dei calciatori Gianluigi Donnarumma, Mattia Zaccagni, Matteo Darmian, Lorenzo Pellegrini e Riccardo Orsolini, verrà trasmesso sulle reti Rai a partire da sabato 15 giugno.

L'evento di presentazione vedrà anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente della Figc Gabriele Gravina, che interverrà in collegamento. Saranno inoltre presenti l'amministratore delegato di Eataly, Andrea Cipolloni, il direttore generale di Origin Italia, Mauro Rosati, il direttore generale di Ismea Chiara Zaganelli, e il presidente di Ice, Matteo Zoppas. Lo spot punta alla promozione dei prodotti Dop e Igp ed è finalizzato a sensibilizzare il pubblico su una corretta alimentazione.

Lo spot sarà poi presentato il 15 giugno a 'Casa Azzurri' a Iserlohn in una conferenza stampa alla presenza del ministro Lollobrigida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA