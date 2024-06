Decine di interventi in Brianza per il maltempo di ieri

Sono oltre una ventina gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Monza a causa delle forti precipitazioni che si sono abbattute ieri sera su tutto il territorio brianzolo. Si è trattato prevalentemente di allagamenti di scantinati e cantine e del salvataggio di automobilisti rimasti bloccati in sottopassi allagati.

Il comune più colpito dal maltempo è stato quello di Agrate Brianza, dove si è dovuto ricorrere a personale fluviale per aiutare persone intrappolate nelle proprie autovetture.



