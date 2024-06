A Milano entro estate riqualificazione di corso Buenos Aires

Partiranno entro l'estate e avranno una durata di circa un anno e mezzo i lavori per la riqualificazione di corso Buenos Aires a Milano, finanziati per 1,5 milioni di euro di fondi Pnrr.

Il progetto, presentato in commissione al Municipio 3, prevede il miglioramento degli spazi pedonali, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di aiuole verdi e il consolidamento dell'itinerario ciclabile esistente con la colorazione rossa e i cordoli definitivi in pietra. Dopo una prima realizzazione della ciclabile con cordoli nel 2023, si procederà con l'allargamento dei marciapiedi e l'inserimento di aiuole e piantumazioni. Le vasche saranno più ampie dove la via è più larga, come nei pressi di piazza Oberdan, e più ridotte per non limitare lo spazio riservato ai pedoni, nel tratto verso piazzale Loreto. Ove possibile si pianteranno alberi di altezza non superiore ai 5 metri.

L'intervento, con la depavimentazione e l'inserimento di spazi verdi, avrà anche effetti positivi nel contrastare le isole di calore, come spiega il Comune. Lungo il corso saranno posate panchine e rastrelliere per la sosta bici.

I lavori riguarderanno il tratto di corso Buenos Aires da piazza Oberdan a via Pergolesi. Da piazza Oberdan a via Scarlatti saranno realizzati dal Comune di Milano, mentre da via Scarlatti a via Pergolesi l'intervento sarà realizzato a scomputo oneri da due soggetti privati.

"Con questa riqualificazione muterà il volto di Corso Buenos Aires - spiega l'assessora alla Mobilità del Comune Arianna Censi -. La qualità dell'intervento, l'attenzione alla definizione degli spazi e le aiuole verdi renderanno più gradevole passeggiare nella via e nello stesso tempo attenueranno le isole di calore. Un restyling completo per una delle più importanti arterie commerciali della nostra città".





