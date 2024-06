Come ampiamente preannunciato, Milano è stata investita in serata da un violento temporale.

Nessun disagio particolare, ma si sono registrati diversi allagamenti in città, con relativi interventi dei vigili del fuoco. La polizia locale sta monitorando i sottopassi, ma al momento nessuno è stato chiuso al traffico. Dichiarato lo stato di preallerta per il livello del fiume Seveso, che ha raggiunto la soglia di attenzione.



