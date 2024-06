Operai precipitano da un ponteggio per sei metri, sono gravi

Due operai di 49 e 22 anni sono rimasti feriti in modo molto grave in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 15 in via Lugano a Luino (Varese). I due sono caduti da un'altezza di circa sei metri precipitando da un ponteggio.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, mezzi del 118 e funzionari di Ats Insubria, competenti in materia di infortuni sul lavoro. Saranno questi ultimi a ricostruire l'accaduto.

Il 49enne, con trauma cranico e trauma toracico, è stato trasportato in codice rosso dall'elisoccorso all'ospedale di Monza. Il 22enne, con trauma toracico e una frattura ad un braccio, è stato trasportato sempre in elicottero e in codice rosso all'ospedale di Novara.



