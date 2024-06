'Corona Sunsets hours' al bar Brera tra musica, arte e birra

Buona musica, arte e birra per inaugurare l'estate nel cuore di Milano. L'appuntamento è con 'Corona Sunsets Hours', l'evento organizzato da Corona e Bar Brera per il 12 giugno, dalle ore 18.00, in via Brera 23.

Durante la serata sarà presentata la nuova Corona Cero 100% analcolica.

La serata sarà animata da un live dj set a cura di Gabriele Casali dalle 18.00 alle 22.00.

L'evento, spiegano gli organizzatori, "prenderà vita in una cornice suggestiva grazie al set instagrammabile dell'iconico portale in legno o all'interno del nuovo Volkswagen ID Buzz 100% elettrico, il 'Van Corona Cero', che saranno a disposizione degli ospiti per immortalare i momenti più belli della serata".

Il Bar Brera nasce come luogo di ritrovo e cultura nel cuore artistico di Milano, un'icona storica frequentata da personalità del mondo della cultura italiana e internazionale, della musica, dell'arte, e ancora oggi è un punto di incontro per giornalisti e scrittori.

Prosegue inoltre la collaborazione tra il Bar Brera e l'Accademia di Belle Arti di Brera per promuovere l'eccellenza e la cultura attraverso diverse iniziative coinvolgendo attivamente gli studenti. Per l'occasione sarà realizzata un'opera digitale da Simone Acquaroli, studente dell'Accademia guidato dal professor Cosmo Laera.



