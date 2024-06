Anche lo Ieo alla 1000 miglia per sostenere la ricerca

Torna per il quarto anno, a sostegno della Fondazione Ieo Monzino per la ricerca sui tumori femminili dello Ieo, la 1000 miglia Charity per la ricerca.

Dall'11 al 15 giugno, quando si correrà la storica 1000 Miglia, la corsa ddi vetture d'epoca famosa in tutto il mondo che attraverserà paesaggi italiani, partendo da Brescia fino a Roma e ritorno, un team speciale sarà alla guida di una Lamborghini tutta rosa.

Guidato da Warly Tomei (membro del consiglio della Fondazione IEO-MONZINO e ideatrice dell'iniziativa), da Viviana Galimberti (Direttore di Senologia Chirurgica dello IEO) e da Nicoletta Colombo (Direttore Programma Ginecologia dello IEO) un gruppo di piloti d'eccezione prenderà parte alla 1000 Miglia. Gli special driver saranno: Giulia Salemi, Nilufar Addati, Francesca Romana Malato Cerza con Goffredo Cerza, Carmela Generali con Marco Cartasegna. Con il loro impegno e la loro visibilità contribuiranno in modo significativo a far avanzare la ricerca e a sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull'importanza di sostenere la ricerca sul cancro. Infatti, durante le soste tra una tappa e l'altra, coinvolgeranno il pubblico ricordando l'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica e inviteranno le persone a donare attraverso un QR code applicato alla pink car, rendendo il processo di donazione semplice e immediato.

Chiunque potrà comunque sostenere il progetto facendo una donazione libera attraverso la pagina di crowdfunding dedicata.

I fondi raccolti andranno a sostenere Follow the Pink, la campagna della Fondazione IEO-MONZINO interamente dedicata alle donne.

Alla raccolta fondi contribuirà anche una charity dinner che si terrà il 9 giugno al Museo Mille Miglia, lo spazio dedicato alla leggendaria gara di auto storiche all'interno del Monastero di Sant'Eufemia, magnifico complesso architettonico alle porte di Brescia: sarà, Nilufar Addati, anche special driver della corsa, a condurre e animare la serata .INO.



