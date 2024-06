Vasco Rossi: 'Questa sera saranno 30 volte a San Siro'

"Questa sera saranno 30 volte a San Siro" scrive Vasco Rossi su Instagram, a poche ore dalla prima delle 7 date al Meazza. La prima volta nel tempio del calcio per lui è stata il 10 luglio 1990: "Da quella notte - aggiunge il Komandante - sono cambiato molto... siete cambiati anche voi, e molti nemmeno c'erano. Lo spirito è lo stesso e le emozioni ve le prometto tutte".

In un altro post, Vasco pubblica un video con le tende piantate di fronte al Meazza: "Ci vediamo stasera - scrive - per la prima delle 7 date a San Siro! Sono arrivato per restare!!!".

Già, perché "San Siro per me è "casa". Con sette concerti di fila, quest'anno è la mia residenza per 20 giorni".

Vasco - che ha ricevuto la pergamena della città di Milano dal sindaco Beppe Sala e oggi riceverà anche un riconoscimento dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana - nel post spiega cosa gli piace della Scala del rock: "Al Meazza, non essendoci la pista intorno al prato, li hai tutti lì, sessantamila che ti circondano e ti abbracciano. Un effetto di calore incredibile .. e vi vedo tutti! Evviva!!!".



