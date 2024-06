Sace entra nel real estate, riqualifica un edificio a Milano

Prima operazione nel settore immobiliare per Sace che affitterà un intero palazzo di proprietà nel centro di Milano a Oriana Homel, azienda innovativa del settore turistico.

Nel dettaglio, l'edificio in via San Maurilio ha una superficie lorda di 1.600 mq e sarà completamente ristrutturato e riqualificato per poter migliorare la classe energetica e ottenere la certificazione LEED Gold. Si comporrà di 17 unità immobiliari a uso residenziale che saranno gestite attraverso la formula degli affitti brevi a uso turistico.

"Abbiamo un bellissimo patrimonio che merita di essere valorizzato e sviluppare a pieno il proprio potenziale. Questa è solo la prima operazione di questo tipo e ne seguiranno altre.

Stiamo infatti valutando anche su Roma strategie di valorizzazione per i nostri immobili" ha detto Antonio Frezza, Chief Marketing, sales pmi & property management solutions di Sace.

"Questo progetto non solo rafforza il nostro impegno verso un'ospitalità innovativa e sostenibile, ma ci permette anche di portare avanti la nostra mission di offrire spazi abitativi green, combinati con i servizi dell'hotel ed il comfort di una casa", afferma Pasquale d'Esposito business developer e promoter Oriana Homèl.

" Questa operazione dimostra come gli investitori istituzionali siano sempre più interessati al segmento dei serviced apartments: un trend nascente che inizia a consolidarsi in città come Milano e Roma" conclude Vincenzo Zubbo, head of Business Development di Colliers Italia.



