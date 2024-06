Alla Sinfonica di Milano servono nuovi timpani, raccolta fondi

All'orchestra Sinfonica di Milano servono nuovi timpani. E così per recuperare i 50 mila euro necessari, la Sinfonica ha deciso non di cercare uno sponsor ma di rivolgersi al suo pubblico, anzi alla sua comunità lanciando una raccolta fondi online sulla piattaforma iRaiser, attraverso un bonifico e in teatro nei giorni degli spettacoli.

'Un battito vitale - i nuovi timpani per un suono che fa battere il cuore' è il titolo della campagna. "Per un progetto così importante, per il cuore pulsante della nostra orchestra e del palcoscenico - ha spiegato la presidente Ambra Redaelli - , abbiamo deciso di lanciare un appello alla nostra grande comunità, e non di rivolgerci a un nostro singolo sponsor, perché vogliamo che ogni volta che il nostro pubblico e i nostri sostenitori sentiranno i passi d'orchestra più celebri e significativi per i timpani si sentano un po' protagonisti di queste partiture e sempre più orgogliosi della loro orchestra".

Chi donerà potrà partecipare a un evento esclusivo il 30 giugno alle 20, ovvero le prove generali dei Carmina Burana dirette da Emmanuel Tjeknavorian. Pagina sinfonica in cui i timpani sono di vitale importanza che orchestra e coro sinfonico eseguiranno anche al Rheingau Musik Festival, dal 2 al 4 luglio. Con una donazione di 40 euro si ha la possibilità di assistere alle prove in platea, con una donazione di 25, invece, sarà possibile accedere in galleria.



