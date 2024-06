Tifosi italiani più scaramantici, il 79% ha rituali portafortuna

Vedere la partita sempre accanto alla stessa persona, non cambiare posto, indossare abiti fortunati, cantare l'inno a squarciagola e tenere le dita incrociate: sono questi i comportamenti scaramantici che gli italiani si preparano a fare prima o durante le partite degli europei di calcio secondo una ricerca che Coca-Cola Zero Zuccheri. sponsor ufficiale di UEFA EURO 2024, ha commissionata a Kantar's Profile Audience Network.

Il primo dato è che gli italiani sono più scaramantici della media europea: il 79% dei tifosi italiani ha abitudini scaramantiche contro una media continentale del 69%. Il 38% ha addirittura una vera routine, nel 25% dei casi imparata da amici, nel 17% 'ereditata' da familiari.

I rituali portafortuna vengono fatti nel 54% dei casi prima della partita, nel 41% durante, mentre il 16% si concentra sui rigori. Alcuni riguardano l'abbigliamento: 32% dei tifosi italiani si prepara a indossare vestiti al contrario, il 23% scarpe spaiate. Il 47% sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa la squadra chiedesse per portare fortuna.

Più nello specifico, le abitudini più frequenti, secondo la ricerca, sono il guardare la partita sempre con la stessa persona (30%), cantare a squarciagola l'inno nazionale (27%), sedersi sempre nello stesso posto (25%), tenere le dita incrociate (20%) e mettersi un indumento specifico (20%).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA