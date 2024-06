Ruby ter, la sentenza della Cassazione slitta al 10 luglio

Slitta al 10 luglio la decisione della Cassazione per il procedimento Ruby ter che vede coinvolte, tra gli altri, alcune ragazze ex ospiti delle serate di Arcore tra cui Karima El Mahroug e assolte dal tribunale di Milano nel febbraio del 2023. I giudici della sesta sezione hanno aggiornato l'udienza per una questione tecnica legata alla mancata notifica di atti per due imputati.

Nel corso dell'udienza di oggi il procuratore generale ha sollecitato un nuovo processo di primo grado per l'accusa di corruzione in atti giudiziari.



