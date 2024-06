Comunicazione in oncologia pediatrica, progetto Aieop-Fiagop

Garantire che le future generazioni di medici, infermieri e psicologi siano adeguatamente preparate a gestire situazioni complesse e delicate con bambini affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie. Questo l'obiettivo di un progetto di ricerca e formazione promosso dal gruppo di lavoro dedicato al "Miglioramento della formazione alla comunicazione in oncologia pediatrica". Quest'iniziativa, approvata dai consigli direttivi di Aieop (Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica) e Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica), mira a colmare una lacuna critica nella preparazione degli operatori sanitari che si occupano di bambini affetti da malattie oncologiche. Il gruppo, guidato dal professor Carlo Alfredo Clerici (Istituto Nazionale dei Tumori e UniMi) con la preziosa collaborazione della dottoressa Rossella Marsala, ha delineato così un percorso articolato in diverse fasi.

La prima, avviata a marzo 2023, ha comportato un'approfondita analisi dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione in pediatria in Italia. Nella fase successiva del progetto sono stati esaminati i programmi accademici e i corsi commerciali internazionali dedicati alla comunicazione e alla relazione medico-paziente in pediatria. La terza fase del progetto si è data lo scopo di proporre l'integrazione di insegnamenti specifici sulla comunicazione nei curricula universitari e specialistici degli operatori sanitari.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative. Da un lato, emerge la necessità di un rinnovato impegno nel promuovere la formazione specialistica in comunicazione per gli operatori sanitari in Italia, in particolare nel settore dell'oncologia pediatrica. Dall'altro, si evidenzia l'opportunità di sviluppare partenariati internazionali per accedere alle migliori pratiche disponibili a livello globale.

"Aieop e Fiagop - spiegano in una nota le due associazioni - auspicano che le istituzioni vogliano accogliere l'invito ad aggiornare i percorsi formativi degli specializzandi in pediatria e oncologia, estendendo poi questa implementazione formativa a tutte le scuole delle diverse specializzazioni medico-infermieristiche".



