Aggredisce medico e due infermieri, arrestato a Mantova

Un giovane di 33 anni senza fissa dimora, appena ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma, ha aggredito un medico e due infermieri provocando loro alcuni traumi e contusioni giudicate guaribili dai 3 ai 5 giorni.

Il 33enne era arrivato in stato di incoscienza , ma al suo risveglio ha cominciato ad insultare e a minacciare medico e infermieri fino ad aggredirli a calci e a pugni. I sanitari hanno dovuto azionare il pulsante rosso, il sistema do sicurezza che collega direttamente l'ospedale con la centrale operativa della Questura, per chiedere l'intervento di una Volante.

Gli agenti hanno immobilizzato il giovane e poi lo hanno arrestato. Questa mattina l'arresto è stato convalidato; l'uomo è stato scarcerato ma dovrà osservare il provvedimento di allontanamento dalla città emesso dal Questore.



