Pd, in Lombardia nel 2023 11mila Ivg, in calo sul pre-Covid

In Lombardia nel 2023 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state in totale 11.147, in calo rispetto al periodo pre-Covid (2019) e allineate al 2022. Per quanto riguarda la somministrazione della RU486 ci sono ancora differenze sensibili tra province e presidi ospedalieri e, seppure in aumento nel 2023, sono circa il 49°% delle Ivg totali. Sono alcuni dei dati presentati dalla consigliera del Pd lombardo Paola Bocci e dal capogruppo Pierfrancesco Majorino durante la consueta conferenza stampa organizzata dai dem, che portano avanti il monitoraggio ormai da 10 anni.

"Sono ancora 11 le strutture pubbliche su 50 in Lombardia che non offrono la possibilità di Ivg con RU486" spiega Bocci. Lodi è ancora la provincia con la percentuale più alta di RU486 con il 78%, Brescia, Cremona, Milano Città, Monza e Brianza, Sondrio, Como sono sotto il 50%, la provincia di Milano è ultima al 29%.

Nel 2023, in Lombardia, 50 strutture pubbliche su 62 erogano la prestazione. L'obiezione di coscienza ha ancora punte oltre il 70%, in provincia di Bergamo, con una media generale del 53%, mentre il 64% delle strutture ha un'obiezione superiore al 50%. Insomma, secondo Bocci l'applicazione della legge 194 in Lombardia "presenta ancora carenze e disomogeneità nell'accesso alle prestazioni" e "la presenza dei Cav (Centri aiuto alla vita) nei consultori mette a rischio la libertà di scelta delle donne e mette in difficoltà il personale dei presidi territoriali".

Le richieste del Pd sono quelle di creare un osservatorio regionale sull'attuazione della 194 in Lombardia e di potenziare la rete dei consultori pubblici "per erogare in sicurezza la RU486 anche nei consultori" oltre alla "gratuità dei contraccettivi post Ivg a che ne fa richiesta, in particolare a minorenni e fragili".



