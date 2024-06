Cassarà nega le accuse, 'nessun file pedoporno nel mio telefono'

"Nego con fermezza gli addebiti che mi vengono contestati dalla Procura di Brescia e, per tale ragione,confido che verrà al più presto accertata la mia completa estraneita ai fatti" lo scrive l'ex fiorettista Andrea Cassarà in una nota condivisa con il suo legale Enrico Cortesi che lo difende dall'accusa di tentata produzione di materiale pedopornografico. Secondo la procura di Brescia che ha chiesto il processo, Cassarà avrebbe tentato di filmare due 16enni mentre si stavano facendo la doccia nello spogliatoio del centro sportivo bresciano San Filippo.

"La sera del 20/10/2023 mi trovavo al centro sportivo San Filippo per l'allestimento di una competizione regionale di scherma e non ho mai posto in essere la condotta che mi viene contestata, tanto che gli accertamenti tecnici dell'accusa hanno accertato che nel mio telefono non e presente alcun file con contenuto pedopornografico" spiega Cassarà che aggiunge: "Il pm nonostante l'assenza di ogni tipo di file, ha voluto proseguire le indagini e ora mi contesta il tentativo sulla base di meri elementi indiziari. Fino ad oggi, ho preferito non rilasciare dichiarazioni nel rispetto delle indagini preliminari in corso, nonche nella serena convinzione che il procedimento sarebbe stato archiviato. Così non è stato e, quindi, mi difenderò in tutte le sedi dalle accuse che mi vengono mosse".



