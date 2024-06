Schlein a Milano, il Pd: 'Ha stravinto la nostra piazza'

"A Milano ha stravinto la piazza della speranza. Una piazza bellissima con 5.000 donne e uomini insieme alla nostra segretaria Elly Schlein, il nostro sindaco Beppe Sala, le candidate e i candidati per un'Europa più giusta, unita verde e con più diritti per tutte e tutti". Lo sottolineano la segretaria del Pd Lombardo Silvia Roggiani e il segretario del Pd Milano metropolitana Alessandro Capelli commentando la manifestazione che si è tenuta nelle stesse ore di quella della Lega con Matteo Salvini e Roberto Vannacci.

Giorgia Meloni - ha detto la segretaria del Pd - "non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone". Da che parte sta la città di Milano - ha aggiunto Schlein - "lo vedremo con il risultato delle elezioni europee. È un risultato che sarà molto importante per la città e spero che sarà a nostro favore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA