In-Visibile, i volti del male oscuro in una mostra fotografica

Le sofferenze, i disagi, la vergogna, le ansie della malattia mentale cristallizzati in un una serie di fotografie nate dopo due anni di studio e costruite in modo da testimoniare le 'mutilazioni' che si celano dietro il male oscuro. E' questo il senso delle immagini che danno corpo alla mostra "In-visibile", di Hermes Mereghetti, giovane fotografo che nella sua carriera ha sviluppato progetti all'interno delle carceri milanesi, sul mondo dell'handicap e dell'immigrazione, concentrandosi prevalentemente sulla psicologia dell'individuo.

Un tema, quest'ultimo che ha portato a scandagliare il mondo, ancora poco conosciuto, dei Disturbi Ossessivi Compulsivi, i Doc, che Mereghetti ha 'fermato' in alcuni ritratti presentati ieri sera, 31 maggio, nella sede della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, nel Milanese e raccolti anche in un libro con la prefazione giornalista televisivo Toni Capuozzo.

"Il progetto 'In-Visibile' ha l'obiettivo di rendere tangibili i 'malesseri' della mente e della personalità che storpiano senza tregua il vivere comune", spiega l'autore delle foto in cui una modella ostenta il suo corpo mutilato da una malattia che spesso, chi ne soffre, tende a nascondere: senza bocca o senza un occhio o alcune falangi delle dita oppure senza una mano o i seni. Si tratta di 'scatti' su cui "fermarsi a riflettere" e che sono il frutto di una ricerca in cui Mereghetti ha cercato di calarsi dentro la mente e il dolore di chi soffre di Doc "per rappresentare la 'nebbia' che offusca e permea l'Io".

La mostra ha però anche uno scopo ben preciso: "sensibilizzare maggiormente il mondo della psichiatria per trovare le cure più adatte", conclude il fotografo. E per far questo "credo possa essere utile portare queste foto nei vari ospedali così da fare conoscere questo disturbo molto spesso ancora invisibile e sottovalutato".



