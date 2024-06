Al Milano Latin Festival 24 concerti, è il decimo anno

In una nuova location, con una veste rinnovata e per 75 giorni fino al 15 agosto, torna il Milano Latin Festival, manifestazione intergenerazionale, che compie 10 anni. Un mix di cultura, folclore, musica, arte, gastronomia e artigianato dal mondo latinoamericano e caraibico. La sede è non più Assago ma Acquatica Park, in via Airaghi, alla periferia di Milano. La chiusura è tutti i giorni a mezzanotte, orario che lascia "molto perplessi" gli organizzatori. In programma, per ora, almeno 24 concerti.

Il primo sold out, il tutto esaurito, è domani con Grupo 5.

Fra gli ospiti della manifestazione nuovi artisti come Juan Luis Guerra, Maria Becerra, Olga Tañon e Christian Nodal. E volti noti come Arcangel, Farruko, il Gruppo Extra, Anuell AA, Grupo Niche, Los Van Van e molti altri. Un cartellone con esponenti dei diversi ritmi latini che vanno dalla bachata alla salsa, dal merengue e reggaeton al dembow e alla musica urban in generale.

A fianco agli eventi musicali l'aspetto ludico: una variegata offerta di degustazioni e street food, chiringuitos, disco & cocktail-bar, ristoranti per scoprire la cultura gastronomica dell'America Latina e dei Caraibi. E poi musica e ballo con stage gratuiti di salsa e danza cubane, show e animazione. Dal 18 al 20 giugno è la volta di #GIORNALISTINFESTIVAL2024, la quarta edizione del Festival della comunicazione. Tre giorni di incontri, dibattiti, workshop e presentazioni di libri. Nato nel 2019 è un evento voluto per integrare i lavoratori del mondo dell'informazione straniera con i giornalisti italiani "per garantire tutele e diritti e far conoscere anche i doveri a tutti i lavoratori del settore".

Per finire sono previsti momenti dedicati alle tradizioni ed al folclore di ogni Paese, nei giorni delle Feste Nazionali, per tener vivi e trasmettere i valori e i principi tramandati dalle civiltà Inca, Maya, Azteche e dalle diverse culture precolombiane.



