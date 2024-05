'Wait', a Milano il musical con studenti e giovani detenuti

Uno spettacolo che tocca temi delicati come il suicidio, l'integrazione, la diffusione dell'uso di armi fra i giovani, con tratti del dramma e della farsa. Si chiama 'Wait' ed è un musical scritto da ragazzi provenienti da contesti fragili, detenuti minorenni, studenti dell'Università Bicocca e studenti del CPM Music Institute insieme con l'aiuto di giovani attori e che andrà in scena il prossimo sabato, 31 maggio alle 20.00, al Teatro Guanella di Milano.

Lo spettacolo, ispirato alle loro esperienze, è la storia di dieci ragazze e ragazzi che aspettano un certo Davide a teatro.

Nel frattempo giocano, rappano, recitano, litigano e si scontrano. Davide, come un Godot post-moderno, non arriva mai e, alla fine della giornata, la scena non è più la stessa.

Wait, una produzione di Le Belle Arti APS, con il contributo artistico e musicale del CPM Music, fa parte della rassegna MusicaMi, promossa da Fondazione di Comunità di Milano che la sostiene con un importante contributo. La direzione artistica è affidata a Davide Mesfun (Le Belle Arti), che dopo una lunga condanna ha trovato la sua strada nel teatro e che adesso collabora con l'associazione Kayros di Don Claudio Burgio, Franco Mussida, uno dei membri fondatori della storica band PFM che ha collaborato a lungo con Fabrizio de André, e a Nicola Dané (Le Belle Arti).

La direzione musicale è di Giuseppe Seccia mentre la regia è di Claudio Raimondo, che ha fatto parte del Teatro del Sole di Milano per oltre un ventennio assumendone a lungo la co-direzione artistica continuando la sua opera di regista in Germania e in Italia.

"Per conoscere tutto il lavoro che c'è alle spalle di questo spettacolo - commenta Camillo Dedori, Presidente di Le Belle Arti - bisognerebbe scrivere un romanzo. Questa storia può essere raccontata solo da chi c'era e l'ha intensamente vissuta".



