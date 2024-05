Una mostra e un incontro con Houellebecq alla Milanesiana

Il controverso romanziere e saggista francese Michel Houellebecq sarà ospite della rassegna La Milanesiana, il prossimo 6 giugno al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, con la lettura scenica di alcuni inediti, un dialogo con Marco Missiroli e l'inaugurazione della mostra "Michel Houellebecq / Louis Paillard. La carta e il territorio", per la prima volta in Italia, allestita nel Chiostro.

Houellebecq ha seguito direttamente, passo dopo passo, insieme all'architetto e artista Louis Paillard, la creazione della graphic novel dedicata al suo romanzo vincitore del Premio Goncourt "La carta e il territorio" e di cui a Milano, nel Chiostro del teatro, verranno esposte le tavole in una installazione site-specific a cura di Guido Romero Pierini e Tristan Paprocki.



