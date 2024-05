Scala, il sindaco Sala incontra a Palazzo Marino Ortombina

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è presidente della Scala, ha incontrato questa mattina a Palazzo Marino Fortunato Ortombina, attuale sovrintendente della Fenice di Venezia scelto come successore di Dominique Meyer, che resterà in carica fino al 2025. Si è trattato del primo faccia a faccia ufficiale fra Sala e Ortombina. Ancora da definire la data esatta in cui assumerà l'incarico dato che Meyer non ha ancora detto se resterà fino alla naturale fine del suo contratto il prossimo febbraio o accetterà la proroga ad agosto del prossimo anno che gli ha proposto il cda.



