'Il lobbista', esce il primo romanzo di Fabio Massa

C'era una volta un lobbista, bravo e 'potente'. Un personaggio verosimile, anche se non è mai esistito, che è il protagonista de 'Il lobbista' (Laurana Editore, 232 pagine), primo romanzo del giornalista e socio editore di Affaritaliani.it Fabio Massa ambientato in una Milano cinica e spietata, nella quale il denaro circola senza limiti.

Il lobbista, con un'ironia che sfocia nel sarcasmo e nel dileggio, si muove a suo agio in un mondo fatto di giochi sporchi, infamie giornalistiche, avvenimenti tanto scandalosi da risultare ridicoli.

E racconta la sua storia piena di intrecci, uno incastrato nell'altro, come una matrioska, in una vicenda che ha come sfondo il capoluogo lombardo, i suoi hotel, i suoi grattacieli e i suoi potenti e manager, irreprensibili alla luce del giorno, più opachi e ambigui nell'atmosfera seducente dei ristoranti stellati.

Un intrigo tra i palazzi, che inizia e si conclude in una estate caldissima di Milano. Il libro non è un saggio, spiega Massa, bensì un romanzo. "I romanzi raccontano la realtà, ma non sono la realtà. È un libro tutto falso? Assolutamente no - aggiunge l'autore -. Gli esperti delle cose segrete della nostra città, nell'incrocio con Roma, riconosceranno personaggi e avvenimenti laterali, gli aneddoti che ogni libro possiede al di fuori della trama principale. Ne riconosceranno alcuni, quantomeno, e romanzati".



