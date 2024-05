Cortellesi Personaggio dell'anno ai Diversity Media Awards

Paola Cortellesi è stata eletta Personaggio dell'Anno alla nona edizione degli "Oscar dell'Inclusione", ideati dalla Fondazione Diversity, assegnati al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano in una serata condotta da Francesca Michielin ed Ema Stokholma.

I Diversity Media Awards, che premiano personaggi e contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante e inclusiva, saranno trasmessi su Rai1 il 28 giugno in seconda serata. Cortellesi - si legge nelle motivazioni del premio - è stata premiata "per aver trasformato il suo esordio alla regia con C'è ancora domani - un caso unico per successo e impatto sul panorama cinematografico e culturale - in un'occasione di potente sensibilizzazione in cui ha usato la sua notorietà per parlare della violenza di genere".

Durante la serata Geppi Cucciari è salita sul palco, insieme ad Amalia Ercoli Finzi, per ritirare il Premio al Miglior Programma Tv per "Splendida Cornice" (Rai3). Il Premio come Miglior Film, vinto da "Io Capitano" di Matteo Garrone, è stato ritirato dall'attore Moustapha Fall, mentre il riconoscimento alla Miglior Serie TV Italiana è stato vinto da "Questo mondo non mi renderà cattivo" (Netflix) e ritirato da Zerocalcare. La vittoria per la Miglior Serie Tv Straniera se l'è aggiudicata "The Last of Us" (Sky - NOW). Il Premio per la Miglior Serie Tv Young è andato a "Il Cercasuoni" (RaiYoyo), ritirato dal Direttore di Rai Kids Luca Milano.

Daria Bignardi ha ritirato il riconoscimento come Miglior Programma Radio per "Le mattine pt2 - Ora Daria" (Radio Capital) mentre il premio per il Miglior Podcast, "Invertiti", è stato ritirato dai suoi creatori Cathy La Torre e Guglielmo Scilla. A ricevere il riconoscimento come Creator dell'anno è stato Edoardo Mocini, mentre Sara e Alessia Michielon (Ruote Libere) insieme Nicola Canal (Canal - il canal) hanno ritirato il premio come Miglior Prodotto Digital per il contenuto "5 modi per non mettere a disagio una persona disabile".



