Scala: in conferenza applauso a Meyer, 'grazie per quanto fatto'

"Ringrazio a nome della città di Milano Dominique Meyer": non appena l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi lo ha detto durante la conferenza stampa di presentazione della prossima stagione del teatro alla Scala che si aprirà con La forza del destino e prevede 14 titoli d'opera, è partito un lunghissimo applauso in onore del sovrintendente che è vicino alla fine del suo contratto.

Un applauso che ha un po' coperto la voce di Sacchi mentre aggiungeva "grazie per quanto ha fatto in questi anni da parte della giunta, del sindaco. Grazie a un uomo di cultura e delle istituzioni".

Applauso anche alla senatrice a vita Liliana Segre che assiste alla presentazione.



