In 70.000 per i Metallica agli I-Days Milano Coca-Cola

Sono oltre 70.000 i biglietti venduti per il live dei Metallica all'Ippodromo Snai La Maura, che apre il 29 maggio gli I-Days Milano Coca-Cola. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo sarà il più grande concerto in Italia anche per spazi, con l'iconico "snake pit", la 'fossa dei serpenti' ricavata al centro del palco per un piccolo numero di spettatori. Prima della band heavy metal più famosa del pianeta, apertura con il metalcore statunitense degli Ice Nine Kills e l'alternative metal dei Five Finger Death Punch.

Martedì 4 giugno si cambia musica con Lana Del Rey a salire sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura, in quello che sarà il più grande concerto tenuto dalla cantautrice di New York in Italia. Ad aprire la serata il produttore Dardust e Clara. I protagonisti di domenica 16 giugno, sempre all'Ippodromo Snai La Maura, saranno i Green Day nell'unica data italiana del loro tour. Anche per la band californiana simbolo del punk rock quello di Milano - dicono gli organizzatori - segna un record di biglietti venduti per un concerto in Italia. Durante il live celebreranno l'anniversario dell'uscita dei loro due album di maggior successo, "Dookie" (30 anni) e "American Idiot" (20 anni), e presenteranno i brani del nuovo album "Saviors".

Prima di loro sul placo i Nothing but thieves. Giovedì 27 giugno sbarcherà a Milano Doja Cat, la prima rapper donna headliner degli I-Days. A completare la lineup tutta al femminile BigMama e la cantautrice statunitense Hemlocke Springs. Il 29 giugno tocca a Tedua presentare dal vivo per la prima volta i brani di "Paradiso" , in uscita il 24 maggio.

Sabato 6 luglio saranno i Queen of the stone age, ai vertici del rock mondiale da vent'anni, ad accendere il pubblico di Milano.

Un'altra giornata all'insegna del rock quella di domenica 7 luglio, con gli headliner Bring me the horizon, mentre è già sold out l'appuntamento pop punk del 9 luglio con i Sum 41 e Avril Lavigne. A chiudere questa edizione degli I-Days gli Stray Kids, band simbolo del fenomeno globale K-pop, per la prima volta in Italia il 12 luglio per il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024.



