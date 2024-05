Torna a Milano dal 31 maggio al 2 giugno Polifonic Festival

Torna a Milano dal 31 maggio al 2 giugno il Polifonic Festival: l'edizione milanese anticiperà quella pugliese in Valle d'Itria (dal 25 al 28 luglio), con 88 act complessivi con artisti che provengono da tutto il mondo.

A guidare la line-up il duo britannico Disclosure, con il loro ricco patrimonio di soul, jazz e hip hop degli anni '90 e con all'attivo collaborazioni con artisti del calibro di Mary J.

Blige, Lorde, London Grammar e molti altri. Tra i nomi in cartellone, la star I Hate Models, l'acclamata DJ Gigola, il duo berlinese FJAAK e DJ Heartstring, ma anche l'house di Rush Hour Antal e Jeremy Underground, che portano in alto la torcia della musica house. E ancora, le sonorità acid e ambient psichedelic di una veterana della console come Jane Fitz; tra i protagonisti della techno, il britannico Luke Slater; dall'Ucraina la deep techno sognante di Etapp Kyle e la producer Poly Chain, con il suo viaggio tra break, ambient e IDM.

Dagli headliner riconosciuti a livello mondiale ai talenti emergenti, le line-up di Polifonic Milano e Polifonic Puglia abbracciano lo spettro dei generi musicali elettronici. La rassegna a Milano prende il via venerdì all'ADI Design Museum per proseguire al Parco Esposizioni Novegro l'1 e 2 giugno.





