Si aggiunge un nuovo palco a 'Party like a deejay'

Si aggiunge un nuovo palco a sorpresa, domenica 9 giugno, dalle 16 alle 19, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, all'interno di Party like a deejay 2024, la festa di Radio Deejay prevista a Milano l'8 e il 9 giugno. L'evento a ingresso libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, vedrà protagoniste le esibizioni di Colapesce Dimartino, Diodato, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino e Vasco Brondi.

Questo evento completa il trittico dei palchi live, ognuno a rappresentare l'anima delle tre emittenti: oltre a Capital Live, dalle 20 l'Arco della Pace di Milano ospiterà sabato 8 giugno "Deejay Party", serata già sold out con Alfa, Angelina Mango, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain e Tananai, e domenica 9 giugno la serata realizzata in collaborazione con Radio m2o per ballare con Albertino, Articolo 31, Bob Sinclar, Cosmo (dj set), Kungs, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Sophie and the Giants, Tananai (dj set) e Zerb.

La festa di Radio Deejay per il weekend animerà l'intero Parco Sempione e l'Arco della Pace di Milano non solo con tanta musica, ma anche con sport e intrattenimento insieme a tutti gli speaker della radio. Agli Speakers' Corner gli spettatori potranno incontrare di persona le "voci" più amate di Radio Deejay, che sabato 8 giugno, si alterneranno sul palco allestito nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco regalando curiosità e aneddoti del dietro le quinte dei loro programmi.





