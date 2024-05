Alla Fondazione Prada una masterclass di Giorgio Moroder

Il produttore discografico e compositore Giorgio Moroder terrà una speciale masterclass il prossimo 29 giugno al cinema Godard della Fondazione Prada, che gli dedica la sezione Soggettiva della programmazione di giugno.

Il vincitore di tre premi Oscar, quattro Golden Globe, un David di Donatello e quattro Grammy Award per le indimenticabili colonne sonore realizzate per film di culto come Top Gun (1987) di Tony Scott, Flashdance (1984) di Adrian Lyne e Fuga di Mezzanotte (1979) di Alan Parker, sarà il protagonista di una masterclass a ingresso libero moderata da Manlio Gomarasca e Paolo Moretti. L'incontro sarà preceduto dalla proiezione di 'Giorgio Moroder presents Metropolis' (1927-1984) che ripropone il capolavoro di Fritz Lang nella versione restaurata del 1984 con la colonna sonora realizzata dallo stesso Moroder che include il brano Love Kills, scritto a quattro mani con Freddie Mercury.



