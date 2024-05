Serie A: Frosinone retrocesso, salve Udinese ed Empoli

La retrocessione in serie B del Frosinone è il verdetto dell'ultima giornata di serie A, conclusasi stasera con quattro partite, due delle quali decisive per indicare la squadra che accompagnerà Salernitana e Sassuolo.

A Frosinone, il giallazzurri sono stati sconfitti 1-0 dall'Udinese con un gol di Davies e sono stati condannati dalla vittoria dell'Empoli sulla Roma. I toscani sono andati in vantaggio con Cancellieri per essere poi raggiunti prima dell'intervallo da una rete di Aouar, ma nel recupero hanno conquistato la salvezza con un gol di Niang. Ininfluenti per la classifica, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo, conclusesi rispettivamente 2-2, con una doppietta di Arnautovic per i campioni d'Italia, e 1-1.



