Zhang saluta l'Inter, gli addii non sono mai facili

"Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami.

Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità è che non ero pronto e probabilmente non lo sarei mai stato". Inizia così il lungo messaggio con cui Steven Zhang saluta l'Inter, dopo il subentro di Oaktree alla guida del club nerazzurro per il mancato pagamento dei 395 milioni di euro per un prestito concesso nel 2021.



