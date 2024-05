Sky TG24 va 'live in Milano' e trasmette da Palazzo Reale

La sala delle Cariatidi del Palazzo Reale di Milano lunedì tornerà a trasformarsi, come già lo scorso anno, in studio televisivo per 'Sky TG24 live in Milano', format della tv all news diretta da Giuseppe De Bellis per portare l'informazione nelle città: dalle nove sono oltre trenta gli ospiti che si alterneranno nelle dirette per discutere dei temi più attuali nella prospettiva delle elezioni europee, dell'8 e 9 giugno.

Si va da Gino Cecchettin, il papà di Giulia uccisa dall'ex fidanzato nel novembre dello scorso anno, al sindaco Giuseppe Sala, dalla étoile della Scala Nicoletta Manni al vicecampione mondiale di lancio del peso Leonardo Fabbri. E ancora esponenti di tutti i partiti (da Emma Bonino di + Europa a Cecilia Strada, candidata col Pd) e i ministri del Lavoro Marina Elvira Calderone, della Difesa Guido Crosetto, degli Affari europei e Pnrr Raffaele Fitto, dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e ancora il sottosegretario Alfredo Mantovano, la presidente del Consiglio europeo di ricerca Maria Leptin.

Alle 20:30 a Tribù, l'approfondimento di Fabio Vitale, ci sarà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre alle 21 per il panel 'Raccontami una storia', saliranno sul palco Stefano Nazzi, giornalista de Il Post, autore e podcaster true crime; Giorgio Porrà, storyteller e giornalista Sky Sport e Pablo Trincia, giornalista, autore e podcaster Sky TG24. Lo studio tv ospiterà anche il pubblico, con il coinvolgimento di studenti universitari e di alcuni licei locali. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito del canale all news.



