Droga e spari in aria, il questore di Milano chiude locale

Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione per 15 giorni dell'attività del circolo privato "Mazazik Club", a Segrate (Milano).

Sono stati i carabinieri della Stazione di Segrate a notificare la sospensione al presidente del circolo in quanto, dopo controlli dei militari dell'Arma tra ottobre del 2023 a oggi, il locale è risultato frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia.

A metà ottobre 2023, i carabinieri erano intervenuti nei pressi del locale, in quanto un uomo, che frequentava il circolo, a bordo della sua auto aveva esploso in aria 15 colpi di arma da fuoco.

A fine dicembre in una vettura parcheggiata poco distante, i carabinieri avevano trovato oggetti atti allo scasso, armi bianche e diverse munizioni calibro 12. Il proprietario, con precedenti penali e di polizia, era stato arrestato in quanto destinatario di due ordini di custodia cautelare e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, riciclaggio e porto abusivo di armi.

A inizio aprile, i militari avevano bloccato, dopo un inseguimento un altro che aveva una pistola carica avvolta da un foglio di plastica e della droga.



