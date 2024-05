Attilio Fontana negli Usa visita la sede dei Samaritan's Purse

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, in missione istituzionale negli Stati Uniti, hanno visitato a Boone, nel Nord Carolina, la sede dei Samaritan's Purse, l'organizzazione americana della Chiesa evangelica.

Una realtà che, nella fase più critica della pandemia, aveva offerto aiuto alla Lombardia realizzando un ospedale da campo a Cremona e affiancando i medici italiani in corsia.

"È un piacere e un onore - ha detto Fontana - essere qui nel quartier generale dei Samaritan's Purse. Questa visita, a cui tengo molto, rappresenta un gesto di riconoscenza nei confronti di persone che, senza esitare, nel pieno dell'emergenza Covid, sono venute nel nostro territorio per aiutarci".

Come ha sottolineato Bertolaso, "questa organizzazione opera nella gestione delle emergenze" e per questo, "proprio in virtù dei miei trascorsi, parliamo la stessa lingua, abbiamo la stessa metodologia di intervento e, soprattutto, sappiamo quanto sia essenziale il fattore tempo in qualsiasi operazione da mettere in piedi".

"Quella realizzata dai Samaritan's Purse in Lombardia - ha aggiunto - è stata un'operazione di grande solidarietà, collaborazione e competenza tecnica. La prima ragione per cui siamo venuti qui è quindi ringraziare queste persone".

Con loro "immaginiamo anche programmi congiunti di intervento. Regione Lombardia ha una grande anima solidaristica sempre intervenuta in qualsiasi situazione di crisi, quindi - ha concluso Bertolaso - possiamo lavorare insieme per organizzare interventi laddove ce ne sia bisogno, ovvero nel campo sanitario, ma anche nel campo più ampio della protezione civile".



