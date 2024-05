Lite dopo la vendita di un telefono online finisce a coltellate

E' finito a coltellate e con un arresto per tentato omicidio un litigio per la compravendita online di uno smartphone usato. I carabinieri di Cantù, nel Comasco, hanno arrestato ieri sera a Inverigo un pensionato di 73 anni residente in paese: è accusato di avere colpito al collo un 59enne milanese che gli si era presentato in casa pretendendo la restituzione di 400 euro spesi per l'acquisto di uno smartphone che non funzionava.

La vicenda aveva preso il via dalla pubblicazione di un annuncio di vendita dello smartphone su un sito di vendite online, inserzione effettuata dal pensionato di Inverigo. Solo dopo l'acquisto l'acquirente milanese aveva fatto visionare il telefono a un centro specializzato, scoprendone il cattivo funzionamento. Così sabato sera si è presentato a casa del "venditore" e ha chiesto indietro i soldi, 400 euro. Ne è nata una discussione piuttosto accesa, subito degenerata. Il pensionato avrebbe prima tentato di colpire il suo "cliente" con un bastone, poi lo ha ferito al collo con un coltello da cucina.

Le condizioni della vittima non sono gravi. Ma il pensionato è stato arrestato per tentato omicidio, e denunciato per truffa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA