Finisce in parità a San Siro tra l'Inter e la Lazio: 1-1 che fa salire i biancocelesti a quota 60 punti. A sbloccare il match al 32' del primo tempo Kamada, per i campioni d'Italia la recupera Dumfries nel finale (42' st).

Festa per l'Inter che chiude la stagione della seconda stella con la premiazione in campo.



