Giorgetti in sella alla tappa di 32 chilometri del Giro su ebike

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è stamani a Montichiari nel Bresciano per la partenza del Giro-E (per biciclette a pedalata assistita) e a sostegno della candidatura del sindaco uscente Marco Togni.

Giorgetti effettuerà in sella tutto il percorso della tappa fino a Desenzano, 32 chilometri circa. Nella prima parte, in giacca e camicia, Giorgetti ha rilanciato due temi bresciani: "A breve ci saranno novità per il velodromo di Montichiari e sull'aeroporto, il cui sviluppo deve essere trainato dal mercato" ha detto Giorgetti che ha poi indossato la tuta grigia da ciclista della Guardia di Finanza ed è salito sulla bici elettrica.



