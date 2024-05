Corteo pro Palestina a Milano, sostegno a Intifada Studentesca

Oltre un migliaio di persone, secondo i dati della Questura e degli organizzatori, sta prendendo parte a un corteo a Milano per fermare 'il genocidio del popolo palestinese' in Medio Oriente. La manifestazione, organizzata da associazioni e comunità palestinesi e con la partecipazione di attivisti dei centri sociali e studenti è la 31/ma dall'inizio del conflitto e dell'offensiva israeliana, è partita dal centro verso le 15.40 all'angolo fra via Palestro e corso Venezia. Il luogo di arrivo - in teoria intorno alle 18 - è piazza Fontana e da lì l'Università Statale, in via Festa del Perdono, a sostegno di quella che è stata definita l'Intifada Studentesca e della protesta delle tende.

"Israele - è stato affermato fra l'altro - è da sempre fuori controllo dal punto di vista delle regole dettate dall' appartenenza al genere umano. Tutto è permesso. Genocidio e pulizia etnica conclamata insieme all'azzeramento di una generazione di bambine e bambini palestinesi per fame o sotto le bombe o per mancanza di cure mediche. Senza alcun intervento concreto delle cosiddette istituzioni internazionali che, se ce ne fosse ancora stato bisogno, si confermano essere il prodotto di rapporti di forza e degli equilibri tra le potenze imperialiste mondiali".



