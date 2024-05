Maltempo: A.Fontana, lavoriamo per tornare presto alla normalità

"Vedendola direttamente, la situazione è davvero complessa. Ci sono numerose abitazioni e una serie di attività produttive completamente allagate. Gli interventi di prima necessità e urgenza sono stati svolti in tempi eccezionali. Adesso bisogna cercare di ripristinare la situazione e fare in modo che le famiglie evacuate possano tornare nelle loro abitazioni". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Bellinzago Lombardo (Milano) dove, insieme all'assessore regionale alla Protezione civile Romano La Russa e quello al Territorio Gianluca Comazzi, ha incontrato i sindaci e le istituzioni locali dopo il maltempo degli ultimi giorni.

"Fortunatamente la Protezione civile ha risposto molto bene.

A loro, ai Vigili del fuoco, ai volontari e a tutti gli altri soggetti intervenuti con grande professionalità, rivolgo, ancora una volta, il ringraziamento della Regione e dei lombardi", ha aggiunto Fontana, sottolineando che "in questi momenti, oltre all'aiuto concreto, è importante far sentire la presenza delle istituzioni e far comprendere ai cittadini che non sono soli".





