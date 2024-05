Meloni: 'Io mai a Milano? Non ci sono città abbandonate'

"Giuro che faccio del mio meglio. Ma sono una persona sola e probabilmente questo lo direbbero anche in altre molte città, si fa quello che si può". Lo ha osservato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando a 'Il giorno de La Verità' a chi le ha chiesto di commentare le parole del sindaco Giuseppe Sala. "Non riesco veramente a comprendere il perché non abbia interesse a confrontarsi con la comunità milanese", aveva detto Sala, a margine del premio Il Campione dei City Angels.

"Le risposte mi pare che arrivino, cerchiamo di darne a tutti" ha replicato la premier. "Non ci sono priorità e non ci sono città che vengono abbandonate - ha concluso - . Stiamo dando risposte a tutti e lo facciamo anche con Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA