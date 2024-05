Il lago di Garda conferma le sue tre Bandiere Blu, il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) per le località costiere europee assegnato sulla base di 32 criteri. A ricevere anche quest'anno la Bandiera Blu sono Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno.

"Le 'Bandiere blu' sono un orgoglio e un punto d'eccellenza per la reputazione turistica della Lombardia, non solo locomotiva d'Italia, ma Regione dalle tante bellezze attrattive" ha commentato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. "Il Bresciano in particolare, che nel 2023 ha registrato 13 milioni di soggiorni, si conferma terra ad alta attrattività, grazie al traino del Garda. Il riconoscimento dimostra, infine, l'attenzione con cui Palazzo Lombardia e le amministrazioni comunali lavorano per mantenere quel delicato equilibrio tra flussi turistici e la tutela dell'ambiente".

Il riconoscimento internazionale, ricorda l'assessorato, è conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione, tra l'altro, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Gardone Riviera è nota anche per il Vittoriale degli Italiani, la dimora del poeta Gabriele D'Annunzio che ogni anno accoglie oltre duecentomila visitatori. Sirmione ha tra le sue attrazioni turistiche il castello scaligero e le grotte di Catullo. Toscolano Maderno, infine, ospita il Museo della carta, ubicato in un'antica cartiera. Il museo è gestito da una fondazione ed è riconosciuto da Regione Lombardia.



