Europee:R.Salis,Ilaria non è l'unica a non poter votare, è grave

Ilaria Salis non è l'unica cittadina italiana in carcere all'estero che non può votare alle europee per la mancanza di una normativa ed è una cosa "grave", ancor di più per l'insegnante che da 15 mesi si trova in carcere a Budapest perché lei, non solo è candidata con Alleanza Verdi Sinistra, ma conserva "tutti i diritti civili visto che è in detenzione preventiva". Il padre Roberto lo ha spiegato al mercato di via Fauché a Milano, una delle tappe del tour elettorale che sta facendo per la figlia.

Della candidatura "Ilaria è contenta perché l'elezione potrebbe portare all'immunità e così finalmente riuscire ad avvicinare un processo giusto". Però ieri è arrivata una tegola inaspettata: in carcere le hanno detto che non può votare "perché manca una normativa italiana che lo consenta. Non ce lo aspettavamo" ha aggiunto. Che una ipotesi di questo tipo "nonostante Tajani dica che ci sono 2.500 persone nella situazione di Ilaria non sia mai stata presa in considerazione lo considero grave".

Su questo "l'ambasciatore ha detto di non sapere nulla. Le strutture diplomatiche sono brave a organizzare party, sulle cose un pochino più pratiche per i cittadini sono meno preparati". "Noi davamo per scontato che fosse possibile. Ci sarà qualcun altro con lo stesso problema. Non si fa così: bisogna che qualcuno si incarichi di fare in modo che tutti esercitino i loro diritti", ha concluso.



