A Palazzo Lombardia la mostra sulla storia dell'Unione europea

Fino al 14 maggio è aperta, a Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, la mostra fotografica 'L'Italia in Europa, l'Europa in Italia', promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per gli Affari Europei della presidenza del Consiglio, in occasione della Giornata dell'Europa del 9 maggio 2024.

I visitatori potranno ammirare immagini, video e testimonianze originali che ripercorrono le tappe salienti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, illustrando il percorso di costruzione dell'Unione e l'azione dell'Italia.

Presenti oltre 400 foto e immagini e 29 contenuti multimediali realizzati in collaborazione con l'archivio ANSA, affiancati da approfondimenti storici e di costume.

Inaugurata per la prima volta il 22 marzo 2017 a Roma per le celebrazioni del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, la mostra è arricchita da contenuti di realtà aumentata fruibili grazie a un app dedicata.

L'esposizione è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso gratuito.



