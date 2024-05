Slot machine in "fascia protetta", 17 locali multati

Sono 17 gli esercizi pubblici multati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e della compagnia di Luino (Varese) per aver consentito giocate alle slot machine fuori dagli orari stabiliti per legge.

Le Fiamme gialle nel primo trimestre di quest'anno, hanno intensificato i controlli utilizzando anche un software (chiamato Scaams) capace di individuare con esattezza in quale orario la macchinetta è stata accesa.

Hanno scoperto che molti locali del Varesotto hanno violato l'ordinanza antigioco emessa dalle Amministrazioni comunali, dopo aver incassato il consenso del Tar, che impone lo spegnimento degli apparecchi da intrattenimento, nelle "fasce orarie protette" (orari di entrata e uscita dal lavoro e dalla scuola) per contrastare la piaga della ludopatia.

Le sanzioni per i locali trovati con le slot accese fuori orario vanno da 100 a quasi 10mila euro.



