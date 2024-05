Dal festival di cinema Lgbtq+ Mix un film contro l'omofobia

Per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia 2024, il 17 maggio, MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer, organizza una serata speciale a ingresso gratuito al Palazzo del Cinema Anteo con la proiezione del pluripremiato Femme, un neo-noir queer pieno di tensione che denuncia la mascolinità tossica e ostentata, opera prima di Sam H. Freeman e Ng Choon, rivelazione della 73° Berlinale (sezione Panorama) e vincitrice di tre British Independent Film Awards.

Per partecipare, è necessario prenotarsi gratuitamente direttamente sul sito del Palazzo del Cinema Anteo. L'evento è realizzato in collaborazione con Cig Arcigay Milano e Milano Pride e sarà l'occasione per annunciare alcune anticipazioni del Mix Festival che per la sua 38ma edizione torna a settembre, dal 26 al 29, al Piccolo Teatro, sotto la rinnovata direzione artistica di Pierpaolo Astolfi e Priscilla Robledo, con il claim 'No shame', "un invito - spiegano gli organizzatori - ad abbracciare pienamente la propria autenticità, esprimendo ogni aspetto della propria identità, senza vergognarsi di quello che si è, delle proprie vulnerabilità, debolezze, paure e desideri.

No Shame anche come promozione di una cultura di accettazione e celebrazione delle diversità umane, fondamentali per la realizzazione di una vera libertà individuale e collettiva".





