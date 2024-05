Da Michelin riconoscimenti anche agli hotel, 146 premiati

Qualità, autenticità ed eccellenza nell'architettura. Anche gli hotel ricevono un riconoscimento dalla guida Michelin, che ha evidenziato le esperienze e i soggiorni più straordinari in tutto il Paese. E' stata svelata oggi a Milano la prima selezione dei 146 alberghi premiati in Italia che hanno ricevuto una, due o tre Chiavi, assegnate dal team di ispettori della Guida Michelin sulla base di soggiorni o visite anonime, con l'obiettivo di guidare i viaggiatori verso strutture ricettive che spiccano per ospitalità, carattere distintivo, accoglienza calorosa e altissimo livello di servizio.

Su oltre 500 hotel consigliati dalla Guida Michelin su tutto il territorio nazionale, otto hanno ricevuto tre Chiavi Michelin, 31 due e 107 una, attraverso una selezione che riunisce un'ampia gamma di concept e alloggi, dagli hotel in edifici storici ai boutique hotel urbani di tendenza, dagli agriturismi rilassanti e intimi agli spettacolari Grand Hotel di fama mondiale.

Come per i ristoranti, anche gli hotel vengono selezionati attraverso l'applicazione di cinque criteri: eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trova; coerenza tra il prezzo e l'esperienza offerta.



