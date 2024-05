Coca-Cola inaugura i nuovi uffici a Milano

Con una piccola cerimonia rivolta a dipendenti e autorità locali, Coca-Cola Italia ha inaugurato ieri, 6 maggio, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, i propri uffici milanesi nella sede di via Monte Rosa 91.

Un nuovo capitolo per l'azienda, che ritorna nel capoluogo lombardo proprio nella settimana in cui si celebra il 138esimo anniversario della nascita di Coca-Cola, avvenuta l'8 maggio 1886 ad Atlanta. Nei nuovi uffici, che sono anche uno spazio di incontro, è alta anche l'attenzione alla sostenibilità. La sede milanese di Coca-Cola sta infatti perseguendo la certificazione Leedv4 Id+C Platinum, il più alto livello del sistema di classificazione degli edifici ecologici emesso dal Green Building Council degli Stati Uniti. La certificazione di livello Platinum, raggiunta soltanto dal 6% degli edifici certificati Leed rappresenterà un risultato significativo e una prova dell'impegno per un futuro più sostenibile.

Spostando la propria sede da Sesto San Giovanni alla città, l'azienda ha scelto il complesso di Monte Rosa 91, realizzato all'inizio anni 2000 dal Renzo Piano Building Workshop e recentemente riqualificato dallo stesso team di professionisti con l'obiettivo di promuovere il benessere e proporre una concezione del lavoro più flessibile. Accanto all'inaugurazione dei nuovi uffici, Coca-Cola ha poi voluto celebrare un ulteriore legame con la città, svelando il nuovo logo che accompagnerà le iniziative del brand a supporto di Milano Cortina 2026. Al taglio del nastro, tra gli altri, erano presenti anche la Vicepresidente e Direttore generale per Italia e Albania Phillipine Mtikitiki, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'Assessora comunale allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello, l'Assessora comunale allo Sport, al turismo e alle politiche giovanili Martina Riva, oltre a Francesco Rovere, Senior Development Manager di AxaIM Alts, che gestisce per conto dei propri Clienti l'asset Monte Rosa 91.





