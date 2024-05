Sciopero, a Milano caccia al taxi e turisti a piedi

È caccia al taxi, a Milano, nelle fermate più centrali della città, a causa dello sciopero del trasporto pubblico nazionale che ha portato alla chiusura, nel capoluogo lombardo, delle tre principali linee della metropolitana.

Lunghe file e interminabili attese in Stazione Centrale per prendere un'auto pubblica, e disagi per chi deve arrivare all'aeroporto di Malpensa (Varese) e a prendere o treni nazionali e internazionali.





Traffico aumentato per le strade, ma niente ingorghi dato che, fanno notare i vigili meneghini, le auto sono state smaltite un po' per volta, in un rientro scagionato. Nelle strade del centro tanti stranieri, a piedi con trolley al seguito e occhi sul telefono cellulare, cercano di trovare la strada per i mezzi più vicini. Ma anche in superficie tram, autobus e bus sono più radi, e i tempi di attesa si dilatano.





