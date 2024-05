Sciopero dei trasporti, chiuse M1 e M2

E' iniziata alle 18 anche a Milano, come previsto, la seconda fase dello sciopero nazionale del trasporto pubblico. Chiuse le linee metropolitane M1, M2 e M3 mentre restano aperte la M4 e la M5, come confermato dalla Polizia Locale che non segnala particolari turbative in corrispondenza di fermate o stazioni.

Atm, l'azienda dei trasporti, ha precisato che anche "tram, bus e filobus fanno servizio ridotto, si considerino maggiori attese" e che le linee chiuse "riapriranno domattina".



