Atletica: nuovo record per la Wings for life World Run

Anche nell'undicesima edizione della Wings for Life World Run a vincere è stata la solidarietà.

All'evento charity di corsa più grande al mondo, al quale si sono iscritte oltre 265 mila persone per correre per chi non può, sono stati raccolti più di 8 milioni di euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. In Italia, dove si correva attraverso l'apposita App, l'evento principale ha avuto luogo al MIND Milano Innovation District, trasformando il sito in un epicentro di energia, impegno e solidarietà.

Diversi campioni dello sport hanno dato il proprio contributo per questa nobile causa: la leggenda del basket Gigi Datome (in rappresentanza di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano), la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la player Kurolily e gli ospiti d'eccezione Giulia Lamarca, Leonardo Lotto e Michel Roccati, le cui storie personali sottolineano lo scopo di questa iniziativa.

169 nazioni, 192 nazionalità in gara, 7 Flagship Run e 345 App Run : sono questi gli spettacolari numeri dell'undicesima edizione della Wings for Life World Run, che tra i partecipanti di tutto il mondo ha potuto contare sul supporto di grandi campioni dello sport come Neymar Jr, Stefanos Tsitsipas, Lindsey Vonn e Marc Márquez. "Sono molto felice di essere qui oggi e dare così il mio contributo. La Wings for Life World Run è un evento unico, una giornata di festa in cui fare sport, divertirsi e stare insieme e allo stesso tempo fare del bene" afferma Gigi Datome, ambassador e voce italiana della Catcher Car Virtuale della Wings for Life World Run 2024.

Gli ultimi corridori ad essere stati raggiunti dalla Catcher Car - il traguardo mobile che parte 30 minuti dopo l'inizio della gara ed elimina i partecipanti una volta raggiunti - sono stati il giapponese Tomoya Watanabe, primo uomo al mondo oltre i 70km nella competizione, e la polacca Dominika Stelmach, che ha vinto così la sua seconda Wings for Life World Run. I due vincitori mondiali hanno percorso rispettivamente 70.09 km (record assoluto dell'evento) e 55.02 km.



